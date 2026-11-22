Elecciones 29-N: El pulso entre PP y PSOE mantiene en el aire el cuarto diputado de Ourense
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La circunscripción de Ourense sigue mostrándose como una fortaleza inexpugnable para el bipartidismo clásico.
La encuesta de Infortécnica para La Región confirma que el reparto de los cuatro diputados provinciales apenas sufriría variaciones respecto a las últimas generales, resistiendo la ola nacional de Vox y el empuje del BNG. El PP revalidaría su rotunda hegemonía logrando entre 2 y 3 escaños (el escenario de 3 es el más probable, calcando su resultado anterior). Frente a ellos, el PSOE retendría su escaño actual, con una estimación de 1 a 2 representantes. Infortécnica matiza, no obstante, que la disputa por el cuarto diputado se encuentra en equilibrio entre populares y socialistas, aunque con ligera ventaja para los de Feijóo. El enorme colchón de indecisos será el verdadero campo de batalla final.
El estudio revela la incapacidad de las terceras fuerzas para superar la barrera del sistema D’Hondt en una provincia de solo cuatro actas. El BNG se queda en un 6,7% de intención directa de voto, lejos aún de disputar el último escaño a PP o PSOE -aunque es la única formación que podría hacerlo-. Para lograrlo, necesitaría atraer a la importante bolsa de indecisos o al 9,8% que dice abiertamente que no votará o lo hará en blanco.
Por su parte, Vox no logra capitalizar su fuerte crecimiento en el resto de España. Obtendría apenas un 2,9% en intención directa, bloqueando sus posibilidades de representación (incluso menores que las del BNG), mientras el Frente Amplio certifica su irrelevancia.
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