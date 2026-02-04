Elisa Mouliaá se retira del caso Errejón: “Nadie debería cargar sola con algo así”

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este miércoles la retirada de su acusación particular contra Íñigo Errejón por un presunto abuso sexual ocurrido en 2021. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la intérprete subraya que su decisión no supone una retractación del relato, sino una decisión personal tras sentirse “sola sosteniendo todo” el proceso judicial. “No puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así”, afirma.

Mouliaá explica que dio el paso de denunciar “a solas, con nombre y apellidos”, después de que surgieran acusaciones anónimas, con el objetivo de confirmar la veracidad de los hechos y proteger a otras posibles víctimas. Sin embargo, ante la ausencia de nuevas denuncias públicas, ha decidido retirarse del procedimiento. “No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola”, sostiene, asegurando que se retira “con la conciencia tranquila”.

La actriz pedía que Errejón fuera condenado a tres años de prisión y al pago de 30.000 euros de indemnización por daños morales. No obstante, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo de la causa al considerar insuficientes los indicios para formular acusación, aunque el juez instructor, Adolfo Carretero, apreció indicios de criminalidad y abrió juicio oral contra el exdiputado.

El procedimiento judicial continúa ahora sin la participación directa de Mouliaá, al tratarse de un proceso de naturaleza pública, y queda sostenido únicamente por la acusación ejercida por una asociación. Los hechos denunciados, ocurridos en octubre de 2021, provocaron en su día la dimisión de Errejón de sus responsabilidades políticas y siguen generando un intenso debate público y judicial.