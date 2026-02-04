Directo | La borrasca Leonardo se suma a 17 días de temporal ininterrumpido: lluvias torrenciales y nieve agravan la situación en Ourense

Carreteras de Ourense bajo vigilancia ante la borrasca Leonardo, con ríos, embalses y vías en niveles críticos por las lluvias y la nieve.

Las lluvias continuadas de los últimos días han llevado a ríos y embalses a una situación límite en gran parte de la provincia de Ourense, al mismo tiempo que las nevadas y el mal estado de las vías están provocando cortes, restricciones y numerosas incidencias en carreteras e infraestructuras clave. Leonardo es la última borrasca que se suma a un tren infinito de temporales que dejan lluvias intensas, nevadas copiosas y viento en algunas zonas de la provincia. Esta es la situación ahora.

La provincia de Ourense afronta la llegada de la borrasca Leonardo tras varios días de lluvias constantes y episodios de nieve que han dejado los suelos completamente saturados. Las borrascas encadenadas han llevado a ríos y embalses a una situación límite, con numerosos cauces en nivel de alerta y desbordamientos en zonas como A Limia y el entorno del Miño a su paso por la ciudad de Ourense.

Las intensas precipitaciones ya han provocado incidencias en el tráfico, restricciones para vehículos pesados y complicaciones en carreteras de alta montaña, mientras las autoridades mantienen una vigilancia estrecha ante el riesgo de nuevas crecidas e inundaciones.