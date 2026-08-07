Emergencia en Huelva ante un incendio en Niebla que obliga al alejamiento de dos aldeas

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, ha elevado este jueves, sobre las 19.33 horas, el incendio forestal declarado durante la tarde en el paraje Raboconejo, en Niebla (Huelva), a fase de emergencia, situación operativa 1, debido a la evolución del fuego. Asimismo, se ha ordenado el alejamiento preventivo de los habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

En un mensaje publicado en X, el consejero ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia. Entre las principales recomendaciones, ha instado a cerrar puertas y ventanas, no acercarse a la zona del incendio y atender las instrucciones de las autoridades.

El incendio se ha originado en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13, según ha informado el 112. A las 18.34 horas, el Cecem 112 recibió los primeros avisos que alertaban de un incendio que se aproximaba a las viviendas y que generó llamadas desde Valverde, Beas, Zalamea y La Granada de Riotinto.

La dirección de la emergencia ha ordenado el alejamiento preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Asimismo, se ha decretado el corte de la carretera HU-3106, entre La Florida y Niebla.

El centro coordinador ha movilizado al Centro Operativo Provincial de Huelva (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Tras la retirada de los medios aéreos por el ocaso, las labores de extinción continúan con 110 efectivos terrestres, apoyados por diez autobombas, tres bulldóceres y una Unidad Médica.