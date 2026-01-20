El emotivo homenaje al maquinista fallecido en el accidente de Adamuz

El lunes se confirmaba que el maquinista del tren Alvia, procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, era uno de los fallecidos en el accidente ferroviario producido el domingo en Adamuz, que deja ya 42 fallecidos, según han confirmado en la última actualización. Los compañeros de este joven maquinista le han rendido un emotivo homenaje en la estación de Chamartín.

Los maquinistas lo han honrado con una sonada pitada para poner fin a cinco minutos de silencio en recuerdo al joven Pablo. "Nuestros compañeros de Chamartín han roto así el silencio tras los 5 minutos de parón", compartía un maquinista en sus redes sociales.

Además, este profesional ha lanzado un mensaje de unión y de ánimo: "Esto va por todos los compañeros maquinistas, ferroviarios y afectados". En su plataforma ya había hecho mención a la tragedia junto una ilustración con el siguiente mensaje: "Por Pablo y todos mis compañeros ferroviarios.