Un vecino de Adamuz de tan solo 16 años relata a los Reyes cómo ayudó a auxiliar a heridos: "Sólo pensaba en ayudar"

Julio Rodríguez, un joven de 16 años que se encontraba entre las primeras personas en llegar al lugar del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha contado este martes a los reyes Felipe VI y Letizia cómo, junto a un amigo, ayudó en la medida de lo posible a las personas heridas y atrapadas en los trenes accidentados.

El testimonio se produjo al comienzo de la visita que los Reyes han realizado este martes a la zona de Adamuz donde permanecen los trenes Iryo y Alvia siniestrados, así como el puesto de mando avanzado habilitado tras este suceso en el que han muerto al menos 41 personas.

Don Felipe y doña Letizia han llegado al enclave pasada la medianoche de este martes acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Allí fueron recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre y otras autoridades.

Antes de aproximarse a los vagones dañados, los Reyes conversaron durante unos minutos con vecinos que participaron en las labores de ayuda en los primeros instantes tras el accidente. Entre ellos se encontraba Gonzalo Sánchez, una de las personas que acudió a socorrer tras el siniestro ferroviario y que logró rescatar hasta a 16 personas atrapadas en una zona de difícil acceso del tren, donde todo era "un amasijo de hierro". Permaneció en el lugar desde las 20,30 hasta las 3,00 horas, utilizando su quad y su vehículo para evacuar a los afectados.

También estuvo presente el mencionado Julio Rodríguez, quien explicó a los periodistas que cubrían la visita real que él y su amigo Jose regresaban de pescar y fueron "de los primeros" en llegar al punto del accidente, donde intentaron ayudar a las personas "que podían más o menos moverse".

"Intentamos sacarlas como pudimos, hasta que luego ya llegaron todos los cuerpos de Policía, Bomberos", quienes, "más profesionalmente, se encargaron" de continuar con las tareas de rescate, según ha relatado Julio Rodríguez, quien ha precisado que su labor y la de su amigo consistió en "sacar a algunas personas y acompañarlas hasta aquí para que se curaran y las atendieran".

Julio ha señalado que el Rey le preguntó principalmente por lo que hicieron: "Yo le he explicado nuestra historia, que veníamos de pescar, nos encontramos con las carreteras llenas de Policía, de bomberos, de ambulancias, y conseguimos llegar aquí, por lo cual llegamos de los primeros e intentamos hacer todo lo que pudimos, lo que estaba en nuestras manos, y ayudamos a bastantes personas".

"Mi cuerpo se convirtió en otro y solo pensaba en ayudar"

Al ser preguntado por qué le llevó "a echar una mano de esa manera", el joven ha respondido que su "cuerpo se convirtió en otro, y sólo pensaba en ayudar, sea como sea". "Hice el trayecto de 800 metros para acá y 800 metros para acá al menos unas seis veces, y no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, sólo quería ayudar", ha explicado.

Asimismo, ha contado que la Reina le comentó que su actitud es "bastante bonito" a su "corta edad", y que es "bastante duro ver a gente así, tan pequeña, hacer esas cosas". Por otro lado, ha indicado que "de momento" puede "dormir más o menos bien", aunque desconoce cómo se sentirá "dentro de unos días" debido a las imágenes presenciadas, ya que "en mitad del camino te encontrabas a gente en tus pies que fallecía, o cuerpos que no estaban ni enteros".

Julio Rodríguez ha concluido destacando que entre él y su amigo Jose pudieron "ayudar a mucha gente" y "contactar con familiares" de las víctimas para que "no se pusieran aún más nerviosos". "Todo lo que pudimos hacer, lo que está en nuestras manos, lo hicimos", ha resumido.

Posteriormente, los Reyes se acercaron a los trenes accidentados, entre ellos el Iryo que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, Madrid, en cuyo interior, y a través de algunas ventanas rotas, se puede observar abundante equipaje de los viajeros. Además, en el suelo se aprecian elementos como gasas médicas y varias maletas, algunas incluso sobre las propias vías que rodean al tren.