Encontrado sin vida el cuerpo de una menor desaparecida en Gran Canaria

El cuerpo de una menor de 15 años apareció flotando en el muelle de Puerto Rico en la localidad canaria de Mogán. A las 9:00 horas la Guardia Civil fue informada por parte del 112 Canarias sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona.

Cuando la Guardia Civil llegó a la zona encontraron el cuerpo de la joven noruega flotando y sin señales de vida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Emergencias de Puerto Rico, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

El cuerpo corresponde a una menor que se encontraba de vacaciones en la localidad canaria y sobre la que existía una denuncia por desaparición en la zona de apartamentos de Barranco Agua La Perra.

La familia se desplazó hasta el muelle e identificó el cuerpo que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizarle la autopsia y determinar las causas del fallecimiento.