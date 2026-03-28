Canarias intensifica la cooperación con Senegal para prevenir la tragedia migratoria

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha trasladado al Mediador de la República de Senegal, Demba Kandji, la voluntad de las instituciones canarias de trabajar conjuntamente para evitar el drama de la migración irregular y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Durante el encuentro celebrado, Perestelo subrayó la importancia de reforzar la cooperación entre ambos territorios para prevenir las salidas por rutas peligrosas y ofrecer alternativas seguras a la población joven. La reunión da continuidad al reciente encuentro entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su homólogo senegalés, en el que se avanzó en líneas de colaboración diplomática.

Entre las iniciativas destacadas figuran la Estrategia Canarias-África, el proyecto formativo Tierra Firme y distintos convenios orientados al intercambio de profesionales y al retorno voluntario, con el objetivo de facilitar proyectos de vida en origen.

Por su parte, Kandji agradeció la implicación de Canarias y defendió la necesidad de reforzar los derechos de los jóvenes, evitando que opten por la vía migratoria más peligrosa. En la reunión también participó la Diputada del Común, Lola Padrón, quien destacó la sensibilidad del Gobierno autonómico ante la situación de menores y familias migrantes, recordando que Senegal es uno de los principales países de origen de quienes llegan a las costas canarias.