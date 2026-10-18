Encuentran muerta a la mujer de 35 años arrastrada por una riada durante las lluvias en Barcelona

Los Bombers de la Generalitat han localizado este domingo el cuerpo sin vida de la mujer de 35 años que fue arrastrada por una riada en Cabrera de Mar (Barcelona) durante el episodio de lluvias intensas que afectó el sábado a la costa central de Cataluña.

El cadáver ha aparecido durante la mañana de este domingo en el espigón del puerto de Premià de Mar, después de un dispositivo de búsqueda que se prolongó durante toda la noche, según ha confirmado el alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández.

La tragedia se produjo cuando una familia intentaba cruzar una riera tras salir del pabellón municipal. La mujer, vecina de Cabrera de Mar, cayó al cauce y fue arrastrada por la fuerza del agua. "Cuando llovía tan fuerte, se pidió que no se saliera del pabellón municipal", ha explicado el regidor, quien ha señalado que en apenas 40 minutos se registraron 60 litros de lluvia.

Una búsqueda durante toda la noche hasta el mar

Los equipos de emergencia mantuvieron el operativo durante la noche del sábado y, con las primeras luces del domingo, intensificaron el rastreo desde la riera hasta su desembocadura.

La inspectora de los Bombers Rat Puigverd ha explicado que, al no encontrar a la desaparecida en el cauce, ampliaron la búsqueda al mar, donde finalmente localizaron el cuerpo.

Durante los trabajos también se encontraron objetos personales en la riera, aunque los servicios de emergencia no pudieron confirmar que perteneciesen a la víctima.