Vídeos | Las intensas tormentas golpean Valencia y Cataluña y dejan un rastro de inundaciones y destrozos

Las imágenes del temporal que dejan inundaciones y riadas en el este de España.

El fuerte temporal que afecta al este y sureste de España está dejando a su paso inundaciones, calles anegadas, carreteras cortadas y numerosas incidencias en distintos puntos del país. Valencia, Cataluña, Murcia, Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha son algunas de las zonas más afectadas por las lluvias.

La intensidad de las precipitaciones ha dejado imágenes de calles convertidas en ríos, vehículos atrapados y corrientes de agua que muestran la magnitud del episodio.

En la provincia de Valencia se contabilizaron cientos de incidencias durante la tarde y la noche, mientras que en algunos puntos se superaron los 100 litros por metro cuadrado. También hubo problemas en el transporte y se produjeron inundaciones en distintos municipios.

En Cataluña, Protección Civil activó avisos Es-Alert ante el riesgo de lluvias torrenciales y granizo, mientras que varias carreteras y servicios ferroviarios se vieron afectados. Barcelona y otros municipios registraron acumulaciones de agua.

Murcia y Andalucía también sufrieron los efectos del temporal, con suspensión de clases en numerosos municipios, inundaciones y avisos por precipitaciones intensas.

Además de los daños materiales y las dificultades para desplazarse, el episodio dejó un fallecido en Olivella (Barcelona) después de que su vehículo fuese arrastrado por la corriente de agua.

Relacionado Un muerto tras ser arrastrado por el agua su vehículo durante el fuerte temporal en Barcelona

Estos son algunos de los vídeos que muestran cómo el temporal está afectando a diferentes puntos de España: Calles completamente anegadas, vehículos afectados y fuertes corrientes de agua son algunas de las escenas que deja el temporal en las zonas más castigadas por las lluvias.

La fuerza del agua en Valencia

Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintos municipios de la provincia, donde se registraron cientos de incidencias y problemas de circulación.

El temporal también golpea Cataluña

Las lluvias torrenciales dejaron imágenes de calles anegadas y acumulaciones de agua en diferentes puntos de la provincia de Barcelona.

El episodio mantiene así bajo vigilancia a buena parte del este y sureste peninsular, con especial atención a las zonas donde las precipitaciones intensas pueden provocar nuevas inundaciones y crecidas rápidas de cauces.