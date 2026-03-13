Entregadas las llaves del monasterio de Belorado, del que “faltan muchas cosas”

Monjas Clarisas llegan al convento del Monasterio de Santa Clara de Belorado, a 12 de marzo de 2026, en Belorado, Burgos, Castilla y León (España)

Uno de los abogados de las monjas la cismáticas de Belorado, Florentino Aláez, aseguró que el lanzamiento que se produjo este jueves a las 9.30 horas "es provisional" ya que como explicó, hasta que el Tribunal Supremo no decida sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa de las cismáticas, "la sentencia no será firme".

En la mañana del jueves se ejecutó la sentencia de desahucio del monasterio de Belorado, pero Aláez tiene la esperanza de que el Alto Tribunal invalide la demanda del Arzobispado y les devuelva a las cismáticas la titularidad del monasterio y aseveró que “tarde o temprano, las monjas regresarán a Belorado”.

En este sentido quedan varios frentes abiertos, como son, además del recurso de casación por el desahucio, otro desahucio por precario de Orduña, que actualmente está suspendido a la espera de la resolución de la audiencia Provincial de Bilbao. Una tercera causa es el procedimiento relativo a Derio, que se encuentra "sin actuaciones recientes" y varias diligencias previas en diversos juzgados por "otras causas derivadas de este conflicto".

A las 9.30 horas del jueves, se presentaron en el Monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado varias dotaciones de la Guardia Civil, vehículos de Juzgado de Briviesca y tres religiosas de la Federación de Aránzau a la que pertenecen las clarisas del Norte de España.

Tras la entrega de un "cajón de llaves", como relataron, se procedió a la inspección de las instalaciones por espacio más de tres horas tras lo que la autoridad judicial entregó el convento a los delegados del Comisario Pontificio, monseñor Mario Iceta, y a las tres religiosas.

"Faltan muebles"

Por su parte, el abogado de la Federación de Clarisas, Gerardo Sanz-Rubert, que estuvo acompañado por sor Amparo, explicó, que tras recorrer el monasterio se levantó acta porque "faltan muebles, documentación y parte del archivo del monasterio", además de que también faltan retablos de la iglesia.

"Faltan muchas cosas", aseveró Sanz-Rubert aunque a preguntas de los medios afirmó que los objetos de valor y de patrimonio "se llevaron en la anterior redada" pero a lo largo de la mañana, la inspección del monasterio se prolongó durante tres horas para dejar constancia "del estado del inmueble y de los elementos que faltan".

Durante la jornada también se procedió al "cambio de cerraduras del monasterio" tras la entrega de llaves por parte de la comisión judicial y como explicó Sanz- Rubert, esta medida se adoptó para garantizar "la seguridad del recinto", tras la entrega de las llaves.