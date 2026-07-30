Casi toda España en aviso naranja o amarillo en el segundo día del tren de olas de calor

Casi toda España estará este jueves 30 de julio en aviso naranja o amarillo por las altas temperaturas, en el que será el segundo día del tren de olas de calor que afectará al país al menos hasta el domingo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, el calor tendrá, en las Islas Canarias, en aviso naranja a Gran Canaria y amarillo a Tenerife; en Andalucía, en aviso naranja a Córdoba, Granada y Jaén y amarillo a Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva; en Aragón, en aviso naranja a Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, en aviso amarillo a Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid; en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y amarillo a Guadalajara; y en Cataluña, en aviso naranja a Gerona y Lérida y amarillo a Barcelona y Tarragona.

Asimismo, en Extremadura estarán en aviso amarillo Cáceres y Badajoz; en el País Vasco, en aviso amarillo Álava; y en la Comunidad Valenciana, en aviso amarillo Alicante y Valencia.

Las altas temperaturas pondrán también en aviso naranja a Madrid y Navarra, mientras que en aviso amarillo estarán La Rioja, Murcia e Islas Baleares.

En la Península y Baleares, este jueves se espera que los cielos estén prácticamente despejados, salvo por algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tenderán a remitir a lo largo del día, pero que podrían dejar alguna llovizna aislada. También se esperan algunas nubes bajas con brumas en los litorales mediterráneos.

Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en el tercio norte con algún chubasco disperso en el valle del Ebro y sus zonas aledañas. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur y la AEMET prevé calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias.

Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y Galicia, incluso de forma notable en el interior; subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto.

Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en zonas bajas del tercio este y del Ebro.

Las mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, subirán en la vertiente mediterránea y Canarias, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, el Mediterráneo, el Ebro y la mitad sur peninsular.

El viento será flojo o moderado en los litorales, del norte en el Cantábrico y de componente este en el Mediterráneo. En el interior peninsular, será flojo y del suroeste, y arreciará por la tarde. En Canarias, el alisio soplará moderado, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.