Galería | Estos son los puntos más frescos de la ciudad de Ourense en plena canícula, en fotos
ESPACIOS VERDES
La vegetación y las zonas de sombra marcan la diferencia en la ciudad de Ourense frente a los espacios más expuestos al sol, con hasta 35 grados menos sobre el pavimento en los días de mayor calor
No todas las calles de Ourense sufren el calor por igual. Frente a las zonas donde el asfalto alcanza temperaturas extremas, todavía quedan espacios con abundante sombra que ofrecen un respiro durante la canícula.
La diferencia entre unos puntos y otros puede superar los 35 grados sobre el suelo. La vegetación y el arbolado convierten estos rincones en los lugares más agradables para pasear en los días de más calor.
La medición mediante un pistola termostática láser se llevó a cabo entre las 13:30 horas y las 14:30 horas de este miércoles. Estos fueron los valores más bajos que se registraron en la ciudad de Ourense:
Avenida de Marín: 24 grados
Ribeira de Canedo: 27 grados
Río Mao: 28 grados
Curros Enríquez: 28 grados
Calle de José Ángel Valente: 27,5 grados
Parque Miño: 25 grados
Calle de Pablo Iglesias: 25 grados
Casco Vello (rúa Ben-Cho-Sey): 26 grados
Rúa Bonhome: 26 grados
Rúa Bajos Alameda: 27 grados
Alameda: 23 grados
Parque Barbaña: 25 grados
Joaquín Lorenzo "Xocas": 26 grados
Parque San Lázaro: 25 grados
Rúa Remedios / Rúa Murillo: 25 grados
Pardo de Cela: 26 grados
Rúa de Sáez Diez: 24 grados
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La temperatura en la Avenida de Marin, en la ciudad de Ourense marcó 24,5 grados.
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Miguel Ángel
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La Rúa Ribeira de Canedo registró 26,3 grados en la jornada del miércoles.
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Miguel Ángel
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La zona del Puente Nuevo registró 28 grados durante las horas de medición.
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Miguel Ángel
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La zona Puente Nuevo 28 grados durante las horas de medición.
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Miguel Ángel
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La Rúa Rio Mao en la sombra había 28 grados en la mañana del miércoles.
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Miguel Ángel
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La presencia de sombra en la Rúa Pablo Iglesias mantiene el suelo en 25 ºC.
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Miguel Ángel
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Rúa Bajos Alameda registró 27 grados en la jornada del miércoles.
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Miguel Ángel
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El pavimento osciló entre 26 y 28 ºC durante la medición en la rúa Bonhome.
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Miguel Ángel
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La combinación de árboles y zonas verdes dejó el suelo del Parque Barbaña en 25 ºC.
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Miguel Ángel
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La combinación de árboles y zonas verdes dejó el suelo del Parque Barbaña en 25 ºC.
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Miguel Ángel
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El Casco Antiguo, concretamente en la rua Hernan Cortes, las calles estrechas ayudan a contener la temperatura, con 26 ºC.
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Miguel Ángel
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En Joaquín Lorenzo "Xocas", el termómetro registró 26 ºC en esta calle.
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Miguel Ángel
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El parque San Lázaro es uno de los espacios más agradables para refugiarse del calor con 24,6 ºC.
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Miguel Ángel
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El parque San Lázaro es uno de los espacios más agradables para refugiarse del calor con 24,6 ºC.
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Miguel Ángel
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El punto más fresco del recorrido, con apenas 23 ºC sobre el pavimento en la Alameda.
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Miguel Ángel
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La rúa Os Remedios marcó casi 25ºC durante la medición.
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Miguel Ángel
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La rúa Os Remedios marcó casi 25ºC durante la medición.
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Miguel Ángel
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La rúa Murillo también marcó casi 25 ºC sobre el suelo.
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Miguel Ángel