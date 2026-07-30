Galería | Estos son los puntos más frescos de la ciudad de Ourense en plena canícula, en fotos

El parque San Lázaro es uno de los espacios más agradables para refugiarse del calor con 24,6 ºC.

La vegetación y las zonas de sombra marcan la diferencia en la ciudad de Ourense frente a los espacios más expuestos al sol, con hasta 35 grados menos sobre el pavimento en los días de mayor calor

No todas las calles de Ourense sufren el calor por igual. Frente a las zonas donde el asfalto alcanza temperaturas extremas, todavía quedan espacios con abundante sombra que ofrecen un respiro durante la canícula.

La diferencia entre unos puntos y otros puede superar los 35 grados sobre el suelo. La vegetación y el arbolado convierten estos rincones en los lugares más agradables para pasear en los días de más calor.

La medición mediante un pistola termostática láser se llevó a cabo entre las 13:30 horas y las 14:30 horas de este miércoles. Estos fueron los valores más bajos que se registraron en la ciudad de Ourense: