España cierra la frontera de Melilla y despliega al Ejército en Ceuta ante la crisis migratoria

El Gobierno ha ordenado este jueves el cierre del paso fronterizo de Beni Enzar, el único operativo entre Melilla y Marruecos, ante el incremento de los intentos de entrada irregular, mientras refuerza el dispositivo de seguridad en Ceuta, donde han llegado miles de personas desde territorio marroquí en los últimos días.

La decisión sobre Melilla se produce horas después de que el Ejecutivo anunciara el despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil ante la situación generada por la llegada masiva de migrantes. La Delegación del Gobierno en Melilla ha pedido a la ciudadanía que no se acerque al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de los agentes.

En Ceuta, las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a la Guardia Civil en sus competencias y en las tareas que puedan ser necesarias para garantizar la seguridad. Los efectivos estarán coordinados por el Mando de Operaciones. Además, el Gobierno ha anunciado un importante refuerzo de los cuerpos policiales.

La Guardia Civil cuenta ya con 20 agentes adicionales de la Agrupación de Reserva y Seguridad y está previsto que se incorporen otros 40. También se sumarán 30 agentes procedentes de diferentes unidades de Andalucía y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). El dispositivo marítimo contará próximamente con el buque Duque de Ahumada, además de nuevos patrones, mecánicos, pilotos de drones y un helicóptero.

La Policía Nacional también incrementará su presencia. Tres equipos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Sevilla se han incorporado al dispositivo y en los próximos días llegarán efectivos de la UIP Central y de Málaga, hasta alcanzar una dotación de unos 200 agentes de UIP y UPR destinados a tareas de seguridad ciudadana.

Sánchez viajará a Ceuta

La situación ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a programar un viaje a Ceuta este viernes, donde podrá conocer de primera mano la situación y el dispositivo desplegado.

El Ministerio del Interior ha destacado, por su parte, la colaboración con Marruecos y ha agradecido los esfuerzos realizados por las fuerzas de seguridad marroquíes para contener los intentos de migración irregular. Ambos países han acordado reforzar la coordinación y trabajar en la devolución de las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta.

Mientras tanto, la tensión también se ha trasladado a Melilla. La frontera de Beni Enzar permanece cerrada y se han registrado intentos de entrada en el perímetro. La Delegación del Gobierno ha reclamado calma a los ciudadanos y ha pedido que se permita trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.