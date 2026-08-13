España no tendrá que esperar mucho: un nuevo eclipse total cruzará la península en 2027
TRÍADA IBÉRICA
El eclipse total de 2027 marcará el segundo fenómeno de la tríada ibérica en España antes del parón astronómico hasta 2053
Tras el histórico fenómeno astronómico vivido este año, España ya mira hacia su siguiente gran cita con el cielo. Continuando la sucesión de la denominada tríada de eclipses ibéricos (2026-2028), el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un nuevo eclipse total de Sol visible desde la península ibérica.
En esta ocasión, la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.
El eclipse tendrá lugar a mitad de la mañana, en torno a las 10:50 horas (hora peninsular española). La elevada posición del Sol en ese momento facilitará la observación del fenómeno en condiciones de gran visibilidad. Aunque la fase completa solo se alcanzará en las zonas del sur mencionadas, el eclipse será visible de forma parcial en el resto del país, variando el porcentaje de oscurecimiento según la comunidad autónoma.
Este acontecimiento dará paso al eclipse anular del 26 de enero de 2028, cita que completará la trilogía astronómica ibérica. Tras esa fecha, habrá que esperar hasta el año 2053 para volver a contemplar un eclipse solar total desde territorio español.
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