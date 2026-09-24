España roza las 300.000 hectáreas quemadas en 2026, el 44,1% de todas las que han ardido en la UE

España ha registrado un total de 299.501 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 44,1% de todas las que han ardido en la Unión Europea (UE) en ese espacio de tiempo, que ya suman 678.978 ha.

El organismo europeo también ha informado de que España no es el país europeo que más fuegos ha registrado este año: ese ha sido Italia, con 630. En comparación, España ha tenido 455 incendios. Detrás de ellos está Francia, con 372.

La ola de incendios más grave de este verano ha sido en julio: el 5 de julio España ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, tuvo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

Relacionado Se amplía la época de alto riesgo de incendios hasta el 15 de octubre en Galicia

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, para el 23 de septiembre del año pasado ya se habían quemado 390.084, más de 90.000 que este. El 2025 acabó con 393.079 ha quemadas, la peor cifra desde 1994.