ECLIPSE PARCIAL LUNAR
Toda España vivirá un nuevo eclipse el 28 de agosto y se podrá ver a simple vista
ECLIPSE PARCIAL LUNAR
Un eclipse parcial de Luna será visible en toda España durante la noche del próximo 28 de agosto, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Su observación se podrá realizar a simple vista: no entraña ningún riesgo ni requiere de ningún tipo de instrumentación especial.
Por zonas, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse en el centro y este peninsular, Baleares y Melilla. Mientras tanto, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial. Ese día también coincidirá con luna llena.
Este eclipse parcial lunar tendrá lugar después del eclipse solar total registrado el pasado miércoles. Su fase total fue visible desde el Ártico, Groenlandia, Islandia, el norte del océano Atlántico, y desde España justo antes de la puesta del Sol.
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