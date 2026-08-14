¿Sabe usted que eclipse sigue dando que hablar por lo espectaculares que fueron las imágenes?

¿Sabe usted que la jornada del eclipse sigue dando que hablar por lo espectaculares que fueron las imágenes? ¿Que en Castro Caldelas la Luna cegando al Sol se vio desde el cementerio, junto a la iglesia de Santa Isabel? ¿Que no todos los vecinos vieron con buenos ojos el recinto escogido? ¿Que más de uno piensa que los muertos deberían descansar sin tanta atención alrededor, aunque no faltaron los pinchos?