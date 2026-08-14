¿Sabe usted que eclipse sigue dando que hablar por lo espectaculares que fueron las imágenes?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, en Castro Caldelas la Luna cegando al Sol se vio desde el cementerio, junto a la iglesia de Santa Isabel

Un cementerio para mirar al cielo: un silencioso mirador para el eclipse total solar
Un cementerio para mirar al cielo: un silencioso mirador para el eclipse total solar

¿Sabe usted que la jornada del eclipse sigue dando que hablar por lo espectaculares que fueron las imágenes? ¿Que en Castro Caldelas la Luna cegando al Sol se vio desde el cementerio, junto a la iglesia de Santa Isabel? ¿Que no todos los vecinos vieron con buenos ojos el recinto escogido? ¿Que más de uno piensa que los muertos deberían descansar sin tanta atención alrededor, aunque no faltaron los pinchos?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats