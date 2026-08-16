Estabilizado tras diez días el incendio de Niebla y los 417 evacuados pueden regresar a sus casas

El incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), ha quedado estabilizado tras diez días de intensa lucha contra las llamas. El fuego ha recorrido un perímetro de 210 kilómetros y su evolución favorable ha permitido además el regreso a sus viviendas de las 417 personas de once municipios que habían sido desalojadas de forma preventiva.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado de la evolución favorable del incendio y ha confirmado que el fuego ha pasado de la Situación Operativa 2, nivel 2, a nivel 1, lo que permitirá iniciar el repliegue de efectivos como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Moreno, que ha visitado por segunda vez el Puesto de Mando Avanzado desde que se originó el incendio, ha mantenido una nueva reunión con los máximos responsables del operativo. Tras avanzar el pasado viernes el "principio del fin" del fuego, ahora ha señalado que el incendio está "al fin bajo control".

La dirección del plan informó sobre la estabilización a las 10.30 horas, después de transcurrir 36 horas continuadas de vigilancia sin detectar ningún foco ni presencia de llamas en el perímetro afectado. Pese a calificar el regreso de los vecinos como una "gran noticia de normalidad", Moreno ha pedido mantener la precaución ante la existencia de puntos calientes, que los efectivos continuarán enfriando de forma paulatina.

El presidente andaluz ha explicado además que, aunque el incendio ya se encuentra estabilizado, la extinción definitiva no se producirá probablemente hasta semanas después. Moreno ha calificado este fuego como "probablemente uno de los más complicados de la última década" y el más complejo al que se ha enfrentado desde que asumió la presidencia de la Junta.

La agresividad y la intensidad de las llamas llevaron a los equipos de emergencia "hasta la extenuación", según ha señalado. A partir de ahora, con la reducción del nivel de emergencia, comenzará el repliegue de unidades como la UME, mientras el Plan Infoca mantendrá las labores de control y refresco en la zona.

Moreno también ha destacado el esfuerzo de los servicios de emergencia, que de forma simultánea a este incendio han tenido que intervenir en otros 17 fuegos declarados en Andalucía. El presidente ha agradecido la labor de todos los cuerpos de emergencia, seguridad y voluntarios implicados en los distintos operativos.

Asimismo, ha subrayado la efectividad del trabajo técnico y ha señalado que los equipos aprovecharon la primera oportunidad meteorológica favorable para frenar el avance de las llamas. La superficie quemada podría ser menor de la prevista inicialmente, al haberse localizado dentro del perímetro "islas" intactas de hasta 400 hectáreas, a la espera del informe definitivo del satélite Copernicus.

Moreno ha agradecido también la colaboración de los ayuntamientos afectados, la Diputación Provincial de Huelva, los consorcios de bomberos y los diferentes organismos y cuerpos que han participado en la emergencia.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener la máxima prudencia durante el resto del verano y ha recordado que, según ha señalado, el 96% de los incendios tienen su origen en la acción u omisión humana, por lo que ha pedido extremar las precauciones ante el riesgo de nuevos incendios.