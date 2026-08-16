Mejora el incendio de Zamora, a las puertas de Ourense, y los 190 evacuados regresan a sus casas

La situación del incendio forestal declarado en La Tejera, en el municipio zamorano de Hermisende, muy próximo a la provincia de Ourense, ha mejorado durante las últimas horas. La evolución favorable del fuego ha permitido rebajar su Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 2 a nivel 1 y autorizar el regreso a sus domicilios de los cerca de 190 vecinos evacuados de las localidades de Castromil y San Ciprián.

El incendio se declaró durante la madrugada del sábado, a las 5:40 horas, en La Tejera. La evolución de las llamas llevó a elevar el nivel de gravedad hasta el IGR 2, ante el riesgo para núcleos de población y otros bienes, lo que obligó a ordenar el desalojo preventivo de Castromil y San Ciprián. Los evacuados fueron trasladados a un dispositivo habilitado en Puebla de Sanabria.

Sin embargo, la mejora de las condiciones y el trabajo del operativo de extinción permitieron reducir el nivel de emergencia a IGR 1 a última hora del sábado, autorizándose entonces el realojo de los vecinos. El incendio continúa activo y los equipos mantienen las labores de extinción y vigilancia sobre el terreno.

Cinco focos y origen todavía en investigación

Durante la jornada se detectaron cinco focos en el incendio, pero las causas siguen oficialmente en investigación. Por este motivo, y pese a la existencia de varios puntos de inicio, por el momento no existe una confirmación oficial de que el fuego haya sido intencionado.

La superficie afectada tampoco ha sido determinada oficialmente y continúa en fase de evaluación y perimetración, por lo que todavía no se ha difundido una cifra definitiva de hectáreas quemadas.

El incendio movilizó un importante dispositivo terrestre y aéreo. Entre los recursos desplazados figuraron técnicos, agentes medioambientales, cuadrillas, autobombas, maquinaria pesada y medios aéreos. También participó en el operativo la BRIF de Laza, desplazada desde Ourense para colaborar en las tareas de extinción.

La mejora de la situación supone un alivio para la comarca de Sanabria y para las localidades fronterizas con Galicia, aunque el incendio sigue activo y los trabajos continuarán hasta conseguir su control y posterior extinción.