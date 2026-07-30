Estabilizan frentes en Fermoselle, Zamora, y se reduce la peligrosidad, aunque tiene cuatro sectores activos

Llamas y humo procedentes de un incendio forestal, a 29 de julio de 2026, en Fermoselle, Zamora,

Los trabajos nocturnos en el incendio de Fermoselle, en Zamora, han permitido reducir "sustancialmente su peligrosidad" con la estabilización de los dos frentes que más preocupaban, el norte y el este, si bien mantiene cuatro sectores activos y numerosos puntos calientes.

Según ha informado el jefe de servicio de medioambiente de la Junta en Zamora, Mariano Rodríguez Alonso, en declaraciones remitidas a Europa Press, los dos frentes más peligrosos se han estabilizado, "aunque hay numerosos puntos calientes y zonas muy complicadas".

Rodríguez Alonso ha indicado que todavía hay cuatro sectores activos en los frentes sur y oeste y que las previsiones meteorológicas para este jueves, segundo día de la cuarta ola de calor, son "muy malas", lo que no invita a un optimismo "a corto plazo".

"La peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente, pero el riesgo, insisto, es alto por rachas de viento muy largas que pueden complicar las cosas y no se prevé el que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha finalizado.

Las llamas se originaron sobre las 13.00 horas de ayer en esta localidad del Parque Natural de Arribes del Duero y ha obligado a evacuar una docena de municipios y cerca de un millar de personas.