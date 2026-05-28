Esteban afirma que la legislatura "ha llegado a su fin" y que el interés general demanda elecciones anticipadas

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado convencido de que la legislatura estatal "ha llegado a su fin" y se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para asegurar que "el interés general demanda elecciones este año". Además, ha reiterado que su partido no contempla una moción de censura, pero ha pedido una reflexión al jefe del Ejecutivo porque "esta semana han pasado muchas cosas", pero "van a pasar más".

Esteban ha realizado estas declaraciones en Bilbao, antes de participar en un seminario de la Fundación Sabino Arana. El líder jeltzale ha considerado que el foco no debe ponerse en los partidos que apoyaron la investidura, sino sobre la responsabilidad del presidente para asegurar la gobernabilidad de las instituciones.

A su juicio, la situación actual no es adecuada para el interés general debido a que no hay presupuestos ni posibilidades de que salgan adelante, con una legislatura absolutamente bloqueada y un ambiente político marcado por los crecientes casos judiciales. Tras aludir a la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Madrid, ha vaticinado que este goteo de informaciones será continuo.

Convocatoria electoral en 2026

"En opinión del PNV, el interés general lo que demanda es la convocatoria electoral este año", ha añadido Esteban, rebatiendo el argumento de Sánchez sobre el mandato de cuatro años. El portavoz nacionalista ha recordado que el artículo 115 de la Constitución otorga al presidente la facultad de disolver las cámaras, y le ha instado a dar el paso de forma "desapasionada" antes de que la situación se deteriore más.

Esteban ha advertido que no sirve de nada esperar a que pase el verano o el Mundial confiando en que el escenario cambie: "Esto no lleva a ninguna parte".

No a la moción de censura (por ahora)

Pese a la dureza de su análisis, el presidente del EBB ha reiterado que no está encima de la mesa una moción de censura. No obstante, ha avisado de que las posiciones de cada partido irán evolucionando según avance el plano judicial.

Preguntado por la posibilidad de que se confirme que el PSOE creó una "cloaca" para ir contra jueces y la Guardia Civil, Aitor Esteban ha sido tajante al responder que, de ser cierto, "no es aceptable".