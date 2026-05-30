Esteban no tiene "muchas esperanzas" en las explicaciones de Sánchez y acusa al PP de cavar "una fosa"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que "es muy grave" lo que está sucediendo con las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción alrededor del PSOE, que mantiene la legislatura "completamente paralizada", y ha dicho que no tiene "muchas esperanzas" en las explicaciones que dé en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una comparecencia que debería, a su juicio, producirse antes del próximo día 24.

También ha reprochado a EH Bildu que sea el único que no reclama explicaciones, "como si no pasara nada", y ha acusado al PP de actuar de "manera absolutamente irresponsable", poniendo "a caldo" al PNV y "unido a la ultraderecha, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad".

Esteban, que ha inaugurado el nuevo batzoki en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), junto a la presidenta del GBB, Euge Arrizabalaga, ha señalado que "hay un valor inexcusable, que es la honestidad, que es la marca del PNV y seguirá siéndolo".

A su juicio, "lo que pasa en Madrid es grave". "Es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente, se quiera o no se quiera. El ambiente es irrespirable con todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales. ¿Cómo acabará uno o el otro? No lo sé, pero el ambiente es irrespirable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros", ha asegurado.

El líder jeltzale ha asegurado que "todo ello hace un cóctel" que hace diría que "imposible la gobernabilidad y menos el presupuesto".

Tras apuntar que han exigido reiteradamente explicaciones sobre las últimas investigaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, ha dicho que Sánchez ha anunciado ahora que comparecerá en el Congreso. "Se lo han pedido por escrito ERC, BNG, Compromís, ¡curioso, Bildu no se lo ha pedido!. Es el único partido que no pide explicaciones, como si no pasara nada", ha apuntado.

Las explicaciones de Sánchez

Aitor Esteban ha indicado que le parece "muy bien" que el presidente del Gobierno vaya a dar explicaciones, pero no cree que haga falta esperar hasta el día 24 "para eso y además mezclarlo con la reunión del Consejo Europeo".

"¿Vamos a hablar de Europa?, ¿De la situación política en el Estado? ¿De hacer un 'nahaste borraste', una mezcolanza, o de que no se dé ninguna explicación?. Ya veremos cómo acaba. Yo la verdad es que tampoco tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones", ha apuntado.

El PP

Esteban se ha referido al acto del PP paralelamente celebrado en Bilbao, en el que intervenía su secretario general, Miguel Tellado, "al alimón" con el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, en fiesta, para "poner a caldo" al PNV y aseguró que a él también.

"Es lo habitual, es lo que estamos viendo un día tras otro. Y además, estoy seguro que pedirán responsabilidad al PNV ante esta situación. Pide responsabilidad al PNV este PP que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a Vox, una y otra vez, abriéndole camino y haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente, despreciando el autogobierno vasco. ¿Esta gente nos pide responsabilidad?", ha preguntado. En este sentido, les ha dicho que sigan viniendo a Euskadi para "meterse e insultar con el PNV", que así les va a ir.