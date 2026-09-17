La Eurocámara define como invasión la entrada en Ceuta

El pleno del Parlamento Europeo apuntó a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con “efecto llamada” para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad fue “invadida”, alerta de la “instrumentalización” de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

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El informe, adoptado con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, salió adelante en Estrasburgo (Francia), con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo -que redactó el texto votado-, así como por parte de los liberales europeos (Renew) y la totalidad de los tres grupos de ultraderecha -Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)-.

En contra, votó el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), cuya líder, la eurodiputada del PSOE, Iratxe García, puso como “línea roja” que no se señalara al Gobierno español, y las fuerzas de izquierda -Izquierda Europea y Vedes-, así como parte de los liberales, incluida la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia. El informe respalda la carta firmada por 22 líderes de la Unión Europea tras la entrada sin control de casi 80.000 migrantes en la que señalaron la regularización extraordinaria como factor de atracción para la migración irregular y avisa con ello de que “los cruces masivos incontrolados y la instrumentalización de la migración nunca deben generar la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal”.

Soberanía española

En todo caso, los eurodiputados defienden que Ceuta y Melilla son “ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda” y expresan su reconocimiento por la “extraordinaria responsabilidad y resiliencia” demostradas por los ciudadanos y las autoridades locales de Ceuta durante esta crisis sin precedentes. También se dirigen a la Comisión Europea para pedirle que evalúe la eventual repercusión transfronteriza de los desplazamiento secundarios de una entrada masiva irregular y en el funcionamiento del espacio sin fronteras Schengen, para después apuntar que la protección de las fronteras de la UE es una responsabilidad “compartida” por todos los Estados de la Unión.

Así las cosas, los eurodiputados piden tanto a las capitales como a Bruselas redoblar esfuerzos en el control fronterizo, reforzar la capacidad de la agencia europea de control y fronteras (Frontex) para responder ante situaciones de crisis como esta y aumentar la financiación, incluida para las infraestructuras de protección de la frontera exterior. En cuanto al papel de Marruecos en esta crisis, el documento respaldado por la Eurocámara pide a las autoridades marroquíes que “asuman sus responsabilidades como socio clave” de la Unión Europea y cumplan sus compromisos en materia de control migratorio y cooperación la devolución de migrantes cruzados irregularmente.