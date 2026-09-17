Bruselas vincula la regularización masiva de inmigrantes en España con la crisis de Ceuta: "Hubo efecto llamada"

El Parlamento Europeo relaciona la llegada de unos 80.000 inmigrantes irregulares a Ceuta entre los pasados 30 y 31 de julio con las políticas de regularización masivas puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que generan "efecto llamada".

Esa interpretación política no impide que los eurodiputados —en una resolución no vinculante que recibió el apoyo de los populares, los liberales y los tres grupos de ultraderecha— denuncien que la ciudad autónoma fue "invadida" y que señalen la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida.

Dentro de ese texto aprobado por la mayoría de la cámara también ha salido adelante una enmienda de ERC que incide en el mismo mensaje sobre la regularización "a gran escala" aplicada por el gobierno de España y cómo este tipo de medidas "transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes".

El documento pone también el foco en el papel de Marruecos en esta crisis, para reclamar a sus autoridades que "asuman sus responsabilidades como socio clave" de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos de control migratorio y de cooperación en la devolución. Pero, además, advierte de que la cooperación entre Bruselas y Rabat ha de basarse en el "respeto incondicional de la integridad territorial" de los estados del bloque comunitario; algo incompatible con los discursos que "cuestionan la soberanía española" de Ceuta y Melilla.