El exchófer de Sánchez disfrutó de una vivienda como pago por su actividad para la trama del caso Koldo, según la UCO

El empresario y militante socialista, Cristian Corvillo, junto a efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras el registro en su domicilio de la capital cordobesa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Cristian Corvillo, que ejerció como chófer ocasional de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017, habría disfrutado de una vivienda en Córdoba como pago por su actividad para la supuesta trama investigada en el caso Koldo.

Así consta en un informe en el que los investigadores recogen una serie de indicios "que apuntan a que la puesta a disposición de una vivienda a favor de Corvillo podría constituir una contraprestación en especie vinculada a su participación en las actividades" en favor de la presunta red criminal investigada.

Los investigadores recogen una conversación en noviembre de 2022 entre Corvillo y el empresario y conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, en el que el primero le habría pedido "la ayuda de Claudio", en alusión a Claudio Rivas, dueño de la empresa Villafuel y socio de Aldama, para adquirir la mencionada vivienda, cuyo precio de compra se fijó en 399.900 euros, según la UCO.

Dos semanas más tarde, Aldama realizó la primera transferencia en concepto de arras, por valor de 25.000 euros, y un día más tarde volvió a hacer lo mismo con el mismo importe. El exchófer de Sánchez le dio las gracias por WhatsApp, a lo que Aldama respondió: "A ti, amigo, por todo" y "te lo mereces", de acuerdo a los mensajes intervenidos por los investigadores.

"El importe total de los pagos documentados asciende a 245.498 euros, sin que a día de hoy pueda confirmarse que se haya satisfecho la totalidad de las cantidades previstas en el contrato para formalizar la compraventa", indica la UCO, que ha podido constatar, a partir de seguimientos, que tanto Corvillo como su mujer "residen actualmente" en esa vivienda.

Corvillo intermediario, Reyes Maroto y una persona del PNV

La UCO analiza el papel de Corvillo señalando que habría sido la persona encargada de "facilitar de forma coetánea la entrega de dinero en efectivo de Aldama al exministro", lo que para los agentes "refuerza la hipótesis de su papel como intermediario entre ambos".

En concreto, analiza la "entrega de dinero efectivo" a la presunta trama a raíz de un mensaje del 12 de octubre de 2021 que Aldama hizo llegar a Ábalos: "Esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos; no voy a seguir aguantando mentiras". Los investigadores hablan de "tensiones" entre Aldama y lo que califica de "binomio Koldo-Ábalos", incluyendo también mensajes de otros investigados como Claudio Rivas respecto a los negocios de la empresa Villafuel.

En febrero de 2022, la UCO capta conversaciones donde constata la intervención de Corvillo en un momento en el que Koldo "se refería a Aldama en distintas ocasiones mediante expresiones descalificativas". En este sentido, señalan que el exchófer de Sánchez tenía una relación previa con Ábalos y Koldo por "actuaciones relacionadas con la contratación pública y relaciones de carácter personal y político".

Corvillo "habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos", mientras que Aldama habría mantenido un interés directo, apunta la UCO, que añade que hablaba del exministro como "el jefe". "Tráeme los bolígrafos, tenlo previsto", le llegó a decir Corvillo a Aldama cuando plantearon una reunión con Ábalos, aludiendo a continuación al "tema de Reyes". La UCO deduce que se referían a la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, y también menciona a "una tercera persona ligada al Partido Nacionalista Vasco" al tanto de estas gestiones.

La UCO también alude a una ocasión en la que Koldo, utilizando lenguaje en clave, hablaba de "entregar fotocopias del programa de Córdoba" --a lo que Ábalos respondió afirmativamente--, indicando que el término de Córdoba se refería a Corvillo. Los agentes analizan una conversación en WhatsApp entre Ábalos y Reyes Maroto el 10 de enero de 2023 en la que el primero le recuerda "un asunto relacionado con la nacionalización de un cardiólogo norteamericano".