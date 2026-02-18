El exmarido de la mujer y el padre de la niña degolladas en Xilxes, presunto autor del crimen machista

El cadáver de una mujer y su hija de 12 años fueron encontrados este martes en el interior de un domicilio en la localidad de Xilxes, Castellón. Los cuerpos de las víctimas, de acuerdo con las autoridades, fueron hallados con signos de muerte violenta y automáticamente la Policía Judicial de la Guardia Civil abrió una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

Durante la mañana de este miércoles, la Guardia Civil detuvo al exmarido de la mujer y padre de la niña por un delito de quebrantamiento de orden de protección y posteriormente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, señaló a este como presunto autor del doble crimen.

El presunto agresor tenía una orden de alejamiento de las víctimas.

Tras la noticia del suceso, el Ayuntamiento de Xilxes decretó tres días de luto y convocó este miércoles a un minuto de silencio. Por su parte, la delegada señaló que el detenido pasará a disposición judicial y aprovechó para expresar su "reconocimiento" al trabajo de la Guardia Civil para cerrar el caso lo más pronto posible.