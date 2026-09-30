La exmodelo Verónica Hidalgo se declara "incredula" tras descubrirse un kilo de hachís en su congelador
"NO SÉ NADA DE ESO"
La exmodelo Verónica Hidalgo reacciona con sorpresa tras revelarse los detalles del registro policial en su vivienda, donde los agentes hallaron más de un kilo de hachís en el congelador y 11.000 euros antes de ingresar en prisión su marido, Juan Andrés González Santos
El marido de la exmodelo Verónica Hidalgo, Juan Andrés González Santos, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid) desde hace seis meses, investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales dentro de una causa vinculada al narcotráfico.
Durante el registro ejecutado por los agentes en el domicilio familiar el pasado mes de marzo, las fuerzas de seguridad localizaron 1.390 gramos de hachís ocultos en el congelador, unos 11.000 euros en metálico, una colección de diez relojes de alta gama y diversa documentación con facturas y nóminas falsas.
Tras salir a la luz los pormenores del operativo policial en el programa 'Y ahora Sonsoles', la ex Miss España reaccionó visiblemente incómoda e impactada ante las preguntas de los periodistas. Hidalgo, que reside en la vivienda registrada junto a su pareja y la hija de ambos, negó con la cabeza e insistió en que desconocía la existencia de la droga y del dinero intervenidos en el inmueble, declarando que no estaba siguiendo las informaciones y rematando con un "no sé nada de eso, de verdad".
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