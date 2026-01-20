La expareja de Koldo dice que el PSOE liquidaba en efectivo

La expareja de Koldo García, Patricia Uriz (a la izquierda), a su llegada a la Audiencia Nacional.

Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró en la Audiencia Nacional que el PSOE siempre devolvía en efectivo los gastos anticipados por el exasesor ministerial y añadió que en el Ministerio de Transportes lo habitual era por transferencia. Así lo manifestó en su declaración como investigada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, según aseguraron fuentes jurídicas.

Uriz indicó que, a diferencia de Transportes, que solía pagar por transferencia pero alguna vez también en efectivo, el PSOE recurría siempre al dinero en metálico para reintegrar gastos a Koldo. Y añadió, respondiendo únicamente a preguntas de su abogada, que alguna vez vio algún billete de 500 euros, aunque precisó que no era habitual. Además, la expareja de Koldo dijo no reconocerse en los mensajes analizados por los investigadores del “caso Koldo” que le sitúan refiriéndose a los billetes de 500 como “chistorras”. Según argumentó, esa no es su forma de escribir cuando tiene que comunicarse con alguien.

Uriz aseguró que sus propiedades están justificadas por sus ingresos y admitió que vio alguna vez al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, si bien quiso puntualizar que no tuvo relación con él y rechazó que recibieran del empresario 10.000 euros al mes, según las mismas fuentes.

El nombre de Uriz aparece en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE para devolver gastos anticipados, entre otros, del exministro José Luis Ábalos. Los investigadores señalaron en su informe que, de las conversaciones entre el exasesor de Ábalos y su entonces pareja, se “ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-”.

Este informe, referente al pago de dinero en efectivo al exasesor ministerial y José Luis Ábalos, dio lugar a la apertura por parte del juez Ismael Moreno de una pieza separada para investigar estas entregas de efectivo. La investigación permanece bajo secreto, después de que el PSOE entregase un pendrive con los gastos y pagos efectuados a miembros del partido.

El pasado junio, el juez instructor de la Audiencia Nacional rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir “indicios racionales” de un presunto delito de blanqueo de capitales. El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional es el encargado de investigar los pagos realizados por el PSOE desde el año 2017 a sus cargos.