Una exsecretaria de Ábalos sitúa a Jéssica en 13 viajes oficiales y confirma reuniones con Aldama

Ana María Aranda, exsecretaria de José Luis Ábalos, ha declarado en el Tribunal Supremo que Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, le acompañó en 13 de los 293 viajes oficiales realizados durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

La testigo ha subrayado que estos desplazamientos, tanto nacionales como internacionales, “jamás” se abonaron con dinero público, sino con la tarjeta del entonces asesor ministerial Koldo García.

Salvoconductos y órdenes del asesor

Aranda, que ha abierto la séptima sesión del juicio por el llamado ‘caso mascarillas’, ha explicado que cumplimentó entre 20 y 40 salvoconductos durante la pandemia, siempre por indicación directa de Koldo García.

Según su testimonio, utilizaba un modelo procedente de la Dirección General del Ministerio y se limitaba a rellenarlo con los datos que le facilitaban, entendiendo que se trataba de un trámite administrativo “para el ministro”.

Reuniones con Aldama

En relación con el empresario Víctor de Aldama, Aranda ha afirmado que lo vio en varias ocasiones en el Ministerio, incluyendo tres reuniones con Ábalos, dos de ellas junto al entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo.

También ha indicado que Aldama accedía a las instalaciones ministeriales por la zona reservada a altos cargos, utilizando el mismo acceso que el ministro.

Otros testimonios

Por su parte, la exsecretaria de Aldama, Piedad Losada, ha señalado que el asesor Koldo llegó a llamarla en una ocasión y que participó en gestiones para la compra de una vivienda en Cádiz vinculada al empresario Claudio Rivas. No obstante, se acogió a su derecho a no responder al resto de las partes.

En la misma jornada, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, ha declarado que fue Koldo quien le pidió reunirse con representantes de una empresa de hidrocarburos, aunque ha asegurado que su departamento no era competente para conceder la licencia solicitada.

El juicio continúa para esclarecer las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, con Ábalos, Koldo García y Aldama como principales acusados.