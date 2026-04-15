Pardo de Vera admite que envió el currículum de la expareja de Ábalos, pero niega presiones

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha reconocido en el Tribunal Supremo que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, aunque ha subrayado que lo hizo sin exigir su contratación.

Durante su declaración como testigo en el juicio que también afecta a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, Pardo de Vera insistió en que “mandar un currículum no supone absolutamente nada” y que carecía de competencias para dar órdenes en Ineco.

“Conflicto de interés claro”

La exresponsable de Adif explicó que, cuando tuvo conocimiento de la relación entre Ábalos y Rodríguez, consideró que existía un “conflicto de interés claro” y decidió actuar.

Según relató, llamó directamente al exministro para comunicarle que no podía mantenerse el contrato de la trabajadora. “Lo que tú hagas, bien hecho estará”, habría respondido Ábalos, tras lo cual dio el asunto por cerrado.

Pardo de Vera aseguró que no conocía previamente a Rodríguez y que tampoco tuvo constancia de su posterior contratación en Tragsatec.

Compra de mascarillas en pandemia

En relación con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, afirmó que la decisión de comprar cinco millones de unidades “venía ya definida” por el Ministerio de Transportes y que Adif se limitó a ejecutar una orden en un contexto de emergencia.

También negó haber recibido instrucciones sobre la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, y defendió que el resultado de la operación fue “satisfactorio” en un contexto de fuerte tensión en el mercado.

Presencia de Aldama en el Ministerio

Pardo de Vera manifestó además su sorpresa por la presencia habitual de Aldama en dependencias del Ministerio, pese a no formar parte de la institución.

Según declaró, llegó a trasladar su preocupación a Ábalos al ver al empresario “muchas veces” en su despacho junto a Koldo García, algo que consideraba impropio desde el punto de vista institucional.

Tras esa conversación, aseguró que dejó de verlo en el Ministerio. Ábalos le explicó que su presencia se debía a su relación de amistad con su asesor.