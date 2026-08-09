El exsecretario general de UAGA y su esposa, hallados muertos con signos de violencia en Tauste

El exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer han sido encontrados muertos en su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste. Sus cuerpos presentaban signos de violencia.

El hallazgo de los cadáveres ha tenido lugar esta madrugada en el interior de su vivienda. La Guardia Civil está investigando los hechos para determinar las causas que rodean a la muerte de estas dos personas.