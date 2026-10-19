Exteriores ve "muy difícil" que los nacionalizados por la ley de nietos puedan votar el 29-N

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes que será "muy difícil" que la red consular compruebe a tiempo qué ciudadanos obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como "ley de nietos" en calidad de descendientes de exiliados para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo.

En declaraciones a Telecinco, el jefe de la diplomacia española ha explicado que, tras recibir el requerimiento judicial, se remitió una instrucción urgente a todas las oficinas consulares para movilizar al personal necesario y se procedió a anular todos los permisos de los cónsules. No obstante, Albares ha remarcado la complejidad material del proceso: mientras que la Oficina del Censo Electoral ya dispone de los expedientes de quienes se nacionalizaron en 2025 y 2026 a través de la plataforma digital DICIREG, los casos anteriores requieren un volcado "manual" en una herramienta informática creada para la ocasión.

El titular de Exteriores ha recordado que la Dirección General de Asuntos Consulares ya advirtió, mediante un informe de la Abogacía General del Estado, de que estos trabajos se prolongarían "por lo menos hasta enero". "Si ya era difícil llegar a tiempo a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en un plazo tan corto se antoja todavía mucho más difícil", ha señalado Albares, matizando que el Ejecutivo pondrá "todos los medios" a su alcance aunque "nadie está obligado a lo imposible".

Por otra parte, el ministro ha salido en defensa cerrada del cuerpo diplomático ante la "campaña de acoso, de insidias y en muchas ocasiones personales" que, según ha denunciado, están sufriendo los funcionarios del Servicio Exterior por parte del PP y Vox. Albares ha exigido a ambas formaciones que cesen sus críticas contra la "honorabilidad y profesionalidad" de los cónsules, recordando que la revisión del censo constituye una "tarea sobrevenida" con un margen temporal "totalmente exiguo" que se añade a sus funciones habituales de registro y expedición de documentación.