La investigación judicial sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior colisión con un Alvia de Renfe, ha incorporado una nueva línea de pesquisa. La titular del Tribunal de Instancia de Montoro, la jueza Cristina Pastor, analiza el testimonio de un extrabajador del sector de los áridos que asegura que en el tramo del siniestro se utilizó balasto "defectuoso" —la capa de piedra triturada sobre la que se asientan las traviesas para absorber vibraciones y repartir el peso de los convoyes—.

El denunciante acudió de forma voluntaria al juzgado el pasado 9 de octubre para aportar su declaración técnica bajo solicitud de anonimato, una protección de identidad que la magistrada le concedió formalmente el viernes 13 de noviembre. Con 30 años de trayectoria en la fabricación de balasto y conocedor de los protocolos de Adif, el testigo sostiene que fue despedido de la cantera que abasteció las obras de remodelación de la línea Madrid-Sevilla precisamente por su "negativa explícita" a producir y mezclar material que incumplía los pliegos técnicos exigidos.

Dado que el despido se encuentra actualmente judicializado, la jueza Pastor actúa con cautela ante la posibilidad de que exista un interés personal detrás del relato. No obstante, ha derivado la declaración a una pieza separada para practicar averiguaciones y permanece a la espera de los análisis periciales pendientes antes de decidir si lo cita a declarar de forma oficial.

Pide frenar los trenes y ofrece albaranes de entrega

En su escrito, el testigo protegido afirma que la piedra suministrada por su antigua empresa vulnera las especificaciones técnicas de Adif y presenta un exceso de desgaste, lo que provoca que se fragmente con el paso de los trenes y genere una pérdida de firmeza en la vía. Ante lo que considera un riesgo activo, llega a reclamar la suspensión temporal de la circulación ferroviaria mientras se revisa el trazado.

El declarante sostiene que el origen de las piedras puede probarse de manera irrefutable mediante análisis de difracción de rayos X, ya que poseen una "firma mineralógica única" frente al material previo. Además, se ha ofrecido a acompañar a los investigadores para señalar sobre el terreno los puntos exactos donde se vertió el material y a entregar documentación y albaranes de los suministros.

Hasta ahora, las pesquisas de la Guardia Civil y de la AITAT (antigua Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) se habían centrado en la rotura de un carril o de su soldadura en el punto kilométrico 318,681, aunque sin descartar el estado global de la infraestructura, motivo por el cual ya se habían recogido muestras de balasto en la zona. Los informes técnicos confirmaron que el raíl se fracturó 22 horas antes de la tragedia y soportó el paso de 47 trenes sin que la caída de tensión llegase a activar las alarmas de Adif. Por su parte, el Ministerio de Transportes y el gestor ferroviario defendieron en su día que el tramo había sido revisado a pie y auscultado en noviembre de 2025, tras someterse a 13 bateos de compactación durante ese año.

El PP se desmarca del Pacto de Estado de las víctimas

En paralelo al avance judicial, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha presentado este martes en el Congreso los apoyos recabados para su Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, una iniciativa que busca elevar los estándares de seguridad en la red y garantizar una atención integral a los afectados por grandes catástrofes.

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El acuerdo cuenta ya con la firma de cinco formaciones políticas —PSOE, Podemos, ERC, Frente Amplio y Adelante Andalucía—, mientras que Vox ha avanzado su disposición a rubricarlo y partidos como PNV, EH Bildu, Junts e Izquierda Española aún no han respondido. Quien sí ha confirmado su negativa es el Partido Popular, una decisión que el colectivo de afectados ha tachado de "incomprensible" y "dolorosa". Según denuncian las víctimas, los populares les habían trasladado previamente su sintonía con el texto, pero tras la reunión mantenida el pasado sábado con Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, optaron finalmente por no suscribir el compromiso.