La factura de la luz se encarece un 19% en agosto y eleva el recibo medio en Ourense a casi 89 euros

El calor extremo que ha vuelto a situar a Ourense al frente de las temperaturas máximas de Galicia este verano ha tenido un impacto directo en el bolsillo de las familias. El disparo de la demanda para hacer frente a las constantes olas de calor, sumado al alza en el precio del gas natural, ha elevado la factura de la luz media del mes de agosto a los 88,81 euros.

Esta cifra supone un incremento del 19,04% con respecto a agosto del año pasado (cuando el recibo medio se situó en 74,04 euros), lo que se traduce en un sobrecoste directo de más de 14,77 euros al mes para los hogares ourensanos. Se trata del recibo más caro para un mes de agosto desde el verano de 2022, en plena crisis energética por la guerra de Ucrania.

El incremento afecta de forma directa a los cerca de ocho millones de consumidores en España que están acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Por su parte, quienes se encuentran en el mercado libre abonarán lo que tengan estipulado en sus contratos con las comercializadoras.

Desglose: ¿En qué se van los 88,81 euros del recibo?

Según la simulación elaborada con datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para un perfil medio (4,4 kW de potencia contratada y un consumo anual de 3.900 kWh), el importe de la factura de este mes de agosto se distribuye en:

56,92 euros corresponden al consumo eléctrico (término variable).

15,41 euros van destinados al IVA y tributos equivalentes, tras la retirada de las bonificaciones temporales.

11,41 euros pertenecen a los costes fijos por potencia contratada.

3,53 euros corresponden al Impuesto Especial sobre la Electricidad.

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El fin de las rebajas fiscales y la cláusula de protección

El alivio económico en el recibo decayó el pasado 1 de junio, momento en el que el IVA de la electricidad volvió al tipo ordinario del 21% (frente al 10% reducido anterior), tras constatarse una moderación en la evolución general del IPC.

No obstante, el marco regulatorio actual contempla un mecanismo de salvaguarda pensado para situaciones de tensión imprevista en los precios energéticos. Si el IPC específico de la electricidad en un mes supera en más de un 15% al registrado en el mismo mes del año anterior, se reactivarán de forma automática las medidas de alivio fiscal: el IVA de la luz, el gas, los pellets y la leña volvería a caer al 10%, y el Impuesto sobre la Electricidad se reduciría del 5,1% al 0,5%.