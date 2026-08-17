El precio de la luz se disparó en la primera mitad de agosto

El precio de la luz se disparó en la primera quincena de agosto y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los datos de Facua Consumidores en Acción.

En concreto, de mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la factura se situará en los 101,23 euros, estimó la asociación, que advirtió de que habría que remontarse a 2022 para encontrar una factura de agosto más alta, cuando alcanzó los 158,30 euros.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de energía consumida en esta primera quincena se situó en 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en el llano y 21,34 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos). Así, de momento, el precio de la energía subió con respecto a agosto de 2025 un 13,9% en punta, un 21,7% en llano y un 37,1% en valle, según los cálculos de Facua.

Evolución interanual

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena el recibo subió un 17,3% con respecto al mismo periodo de agosto de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 86,31 euros. En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kWh mensuales- del mes de agosto fue de 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de agosto, la subida con respecto a julio -que ya era el mes más caro del año con 93,65 euros- alcanza el 8,1%. El siguiente mes con la factura más cara fue marzo, con 82,09 euros. Así, habría que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar un recibo de la luz más alto, cuando entonces costó 87 euros. El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación tomó como referencia el perfil de usuario medio tradicional.