Fallece el segundo joven atrapado por un alud fuera de las pistas de Cerler

Esta madrugada de viernes falleció el segundo joven atrapado por un alud fuera de las pistas de la estación de esquí de Cerler. Este joven de 22 años se encontraba en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde fue ingresado en la UCI con hipotermia tras ser rescatado por el Greim.

Con este accidente en la montaña, son ya siete los fallecidos por avalanchas en el Pirineo en el último mes.

La avalancha se produjo en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. El aviso se ha recibido en torno a las 12.43 horas, según ha informado la Guardia Civil.

Al parecer, los dos jóvenes fallecidos formaban parte de un grupo de cinco, que estaban practicando esquí y `snowboard` en la zona. Fueron otros dos de ellos los que avisaron a emergencias de lo ocurrido en el entorno del circo Cibollés.

Tras recibir el aviso se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han recomendado "máxima precaución" a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, así como revisar la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), que son "fundamentales" para una buena planificación y gestión de riesgo en una montaña nevada. Han recordado que es posible informarse a través de los refugios del estado de la zona.

Asimismo, han aconsejado llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, además de ropa acorde a la actividad a realizar.