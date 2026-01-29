Muere una persona y otra resulta herida tras un alud fuera de pistas en Cerler (Huesca)

Efectivos de la Guardia Civil durante un rescate, en una imagen de archivo.

Una de las dos personas atrapadas este jueves por un alud de nieve fuera del dominio esquiable de la estación de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), ha fallecido, mientras que la otra ha sido trasladada en helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con síntomas de hipotermia.

La avalancha se ha producido en la mañana de este jueves en la zona del circo Cibollés, a unos 2.749 metros de altitud. El aviso se ha recibido en torno a las 12.39 horas, según ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

Al parecer, las dos personas sepultadas formaban parte de un grupo de cuatro esquiadores que practicaban esquí fuera de pistas. Fueron los otros dos integrantes del grupo quienes alertaron de lo sucedido.

Tras recibir el aviso, se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Benasque, junto a un helicóptero del 112 desplazado desde Zaragoza y dos unidades de guías caninos, que han participado en las labores de búsqueda y rescate en una zona escarpada y de difícil acceso.

Según fuentes de la Guardia Civil, uno de los afectados fue rescatado sin vida, mientras que el otro fue evacuado en helicóptero al hospital zaragozano.

Este es el quinto alud registrado este invierno en el Pirineo aragonés, una temporada en la que ya se han contabilizado al menos seis víctimas mortales y varios heridos a causa de avalanchas.