Al menos 41 fallecidos en el accidente de Adamuz, más de 120 heridos y muchas dudas por resolver

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz alcanzaba a última de este lunes—según cifras oficiales— a 41 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños, con un total de 41 personas ingresadas —37 adultos y cuatro niños—.

El siniestro, que deja muchas dudas sobre el buen estado de las vías por la que circulaban los dos trenes, especialmente el Iryo que descarrilaba en primer lugar, se produjo alrededor de las 19.40 horas del domingo, cuando el tren de alta velocidad que cubría la ruta Málaga–Madrid con 317 pasajeros a bordo, descarriló en los desvíos de entrada de la estación de Adamuz. Tres de sus vagones se salieron de la vía por causas que todavía se desconocen e invadieron la contigua. En ese momento circulaba en sentido contrario un tren Alvia de Renfe que realizaba el trayecto Madrid–Huelva con un centenar de viajeros. El Alvia, que avanzaba a unos 200 kilómetros por hora, impactó contra los vagones desplazados. Los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de varios metros, quedando completamente deformados. Las imágenes aéreas difundidas durante la mañana mostraban la magnitud del impacto: vagones retorcidos, estructuras abiertas y restos dispersos a lo largo de más de 200 metros. Hay más de 30 desaparecidos, que las autoridades no descartaban que puedan estar entre el amasijo de hierros en que se convirtieron los vagones del Alvia.

Los equipos de emergencia describían ayer un escenario extremadamente complejo, con zonas de difícil acceso y estructuras inestables que han obligado a trabajar con maquinaria pesada y a realizar batidas a pie para descartar la presencia de víctimas bajo los restos.

Más de 300 efectivos participan en el operativo, entre ellos bomberos de varias provincias andaluzas, Guardia Civil, servicios sanitarios del 061, Cruz Roja y unidades especializadas en rescate en estructuras colapsadas. Se han habilitado hospitales de campaña y se ha reforzado la capacidad asistencial en Córdoba capital, donde permanecen ingresados la mayoría de los heridos graves. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de identificación de víctimas que incluye la recogida de muestras de ADN.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) determinaba a última hora en sus primeros apuntes que será necesario analizar en laboratorio “los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento” e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo. La investigación técnica avanza con cautela. Las cajas negras de ambos trenes ya han sido recuperadas y están siendo analizadas. Renfe señaló que, según los primeros datos, el frenado de emergencia no llegó a activarse porque entre el descarrilamiento del Iryo y el impacto transcurrieron apenas veinte segundos, un margen insuficiente para que los sistemas automáticos pudieran reaccionar. La compañía Iryo ha calificado el accidente de raro y extraño y ha confirmado que el tren había pasado una revisión reciente. Adif indicó que el tramo afectado había sido inspeccionado en las últimas semanas, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba confirmaba por la tarde las primeras identificaciones de víctimas, entre ellas, el maquinista el Alvia, cuatro miembros de una familia de Punta Umbría, un matrimonio de periodistas o un agente de Policía.