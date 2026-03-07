No a la guerra

Los acontecimientos se producen a tal velocidad que lo viejo se hace presente, lo actual deja de serlo para convertirse en futuro y éste nunca existirá porque es imperfecto. Así se puede justificar el final del ciclo que ha servido para crear, conocer, trasmitir, analizar lo que un heterónimo puede soportar sin que la crítica lo destruya. Todo tiene un fin y este se produce cuando el cansancio de la vida sea suficiente para hacerla inviable. Fue un error el “eliminar” al Viejo Milenario, hoy se ve la necesidad de “resucitarlo” para poder sintetizar en pocas líneas hechos del pasado con acontecimientos de un presente sin futuro, cuyo fin se está estructurando para controlar el caos donde el dinero y el poder determinan el principio del fin de la civilización. Comienzo considerando el bien y el mal como gemelos del odio y el amor.

Los auténticos patriotas saben que la opinión en una guerra no es la expresión de una preferencia individual, sino un acto profundamente político, donde los sentimientos y las pasiones dan paso al compromiso colectivo de amor a su país.

Para simplificar la complejidad de someter al lector en una síntesis de acontecimientos y repetir lo que los medios difunden a través de debates, imponiendo como verdad incuestionable la opinión de sesudos contertulios que, sin alterarse, pueden usar la mentira transformada en posverdad al servicio del fascismo internacional, me permito recurrir al método socrático para que aquél, no contaminado por la alienación del emporio de Silicon Valley, saque sus conclusiones y desarrolle el pensamiento crítico que lo hace persona.

Los auténticos patriotas saben que la opinión en una guerra no es la expresión de una preferencia individual, sino un acto profundamente político, donde los sentimientos y las pasiones dan paso al compromiso colectivo de amor a su país. ¿Cuántos multibanderas valoran positivamente la declaración de Pedro Sánchez declarando a España como defensora de la paz, la legalidad, la ética, la diplomacia y de la defensa del multilateralismo? Pocos, y entre ellos no están ni Santiago Abascal, ni Núñez Feijóo. ¿Cuántos militantes de la derecha española y de la izquierda exquisita apoyan al presidente del Gobierno de España frente a los que manifiestan su apoyo (vergonzoso) a Donald Trump presidente de EEUU, en la política de Oriente Próximo? ¿Abascal y Feijóo son desleales a su patria en la guerra de Oriente Medio? Piénselo antes de contestar. ¿Por qué Feijóo es incapaz de apoyar al presidente de su país en un conflicto con otro estado, demostrando su incapacidad como estadista? ¿Está el mundo en manos de un loco pederasta (Trump) y de un asesino de masas (Netanyahu)?

¿Cumple el Gobierno de España sus funciones constitucionales ejerciendo sus obligaciones con la UE enviando una fragata a la isla de Chipre con funciones defensivas teniendo en cuenta que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”? ¿Valoras la dignidad española en contraposición con la cobardía del canciller alemán o la ambigüedad del Gobierno inglés.

Las ideologías de poder no buscan describir tal y como es, sino imponer una lógica interna que legitime la acción del régimen que pretenden instaurar. Por lo que el argumento reiteradamente utilizado por los enemigos del régimen iraní es su carácter teocrático integrista y criminal. Coincidiendo, preguntamos: ¿hay alguna diferencia con el suní de la casa saudí, o con el integrismo sionista de la rendición mesiánica de gran parte del pueblo israelita?, sin olvidarnos de la Inerrancia Bíblica de las diversas clases de sectas derivadas de luteranismo.

No a la guerra, enfatizó Pedro Sánchez como resumen de la postura del actual Gobierno de España. El olvidarla puede destinar a Feijóo al lado oscuro de la historia. El Viejo Milenario lo anuncia.