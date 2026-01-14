Un fallo de seguridad en Interrail pone en riesgo datos de jóvenes

La plataforma que gestiona los billetes de Interrail, que permite la compra de un billete único con flexibilidad para viajar por toda Europa en un periodo determinado, ha informado de un fallo de seguridad en su sistema que ha provocado el robo de datos sensibles de sus clientes. Entre la información comprometida se encuentran datos bancarios, DNI y pasaportes, y el incidente podría haber afectado a los cerca de 400.000 jóvenes que desde 2018 han recibido un pase gratuito al cumplir la mayoría de edad gracias a la iniciativa Discover EU de la Comisión Europea.

Eurail, la compañía gestora de los billetes, ha explicado en un comunicado que, tras descubrir el fallo, comenzaron inmediatamente a proteger sus sistemas e iniciaron una investigación con especialistas externos en ciberseguridad y asesores legales. La compañía advierte que la investigación para determinar el alcance total del incidente sigue abierta.

Los expertos evaluarán el posible impacto en los clientes, incluyendo a los beneficiarios de Discover EU. La Comisión Europea ha recomendado a estos jóvenes cambiar las contraseñas de sus dispositivos y cuentas, y permanecer "particularmente atentos" a movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Asimismo, los servicios comunitarios alertan sobre el riesgo de phishing, suplantación de identidad y robo de identidad como consecuencia del incidente, instando a los afectados a extremar las precauciones.

El examen preliminar apunta a que los datos robados podrían incluir información proporcionada al realizar reservas, como datos de identidad y contacto, y también información sensible como número de pasaporte o DNI, país de emisión y fecha de caducidad.

Eurail aclara que todavía no se conocen todas las categorías de datos afectados ni la magnitud exacta del robo, y asegura que hasta ahora "no hay pruebas de que los datos se hayan utilizado indebidamente o divulgado públicamente".

Los especialistas en ciberseguridad externos están supervisando la situación de forma constante, y el incidente ya ha sido notificado a la autoridad europea de protección de datos y a las autoridades nacionales competentes. La compañía también ha señalado que informará directamente a los clientes cuyos datos se hayan visto comprometidos y ha expresado su compromiso con la seguridad de la información de sus usuarios, lamentando la preocupación que este incidente pueda generar.