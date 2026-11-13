Las falsas amenazas de bomba disparan la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas en varias ciudades

Un avión tras realizar un aterrizaje de emergencia por una "amenaza de bomba" en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en una imagen de archivo.

La aparición de mochilas y maletas abandonadas en distintos puntos de España ha desencadenado una sucesión de alertas por posibles amenazas de bomba durante los últimos días. Sevilla, Madrid, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Zaragoza y Murcia son algunas de las ciudades donde las fuerzas de seguridad han tenido que activar protocolos antiexplosivos, acordonar espacios públicos y desalojar edificios.

La mayoría de estos episodios han terminado siendo falsas alarmas, pero han provocado cortes de tráfico, interrupciones del transporte público y evacuaciones de centros educativos, comerciales y sanitarios.

La sucesión de avisos coincide con la explosión de una mochila con material explosivo en Oviedo, el pasado 10 de noviembre, que causó la muerte de un subinspector de la Policía Nacional y de su perro de la unidad canina. Otro especialista de los TEDAX resultó gravemente herido.

Desalojos y detonaciones controladas en varias ciudades

Uno de los últimos episodios se produjo este viernes en Cádiz, donde una mochila abandonada junto a la entrada del colegio Reyes Católicos obligó a desplegar un dispositivo policial, cortar el tráfico y suspender temporalmente la actividad escolar. Finalmente, se descartó la presencia de explosivos.

La provincia gaditana ha acumulado cuatro avisos por maletas y mochilas sospechosas en menos de 24 horas. En San Fernando, dos intervenciones obligaron a activar los protocolos de seguridad en días consecutivos, una de ellas en el centro comercial Bahía Sur, que tuvo que ser desalojado. La mochila fue detonada de forma controlada y estaba vacía.

También se han registrado intervenciones en Sevilla, donde los TEDAX detonaron una mochila sospechosa junto a la parada del tranvía del Archivo de Indias, y en Madrid, por una maleta abandonada en la plaza de España. En ambos casos se descartaron explosivos.

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La lista de avisos incluye además Guadarrama, Galapagar, Arganda del Rey, Granada, Málaga y San Pedro Alcántara, donde fueron desalojados un centro de salud y una escuela infantil. Zaragoza, Córdoba y Murcia también han registrado actuaciones policiales por objetos sospechosos. Ninguna de estas intervenciones ha confirmado la presencia de explosivos.

Investigan posibles conexiones con otros países europeos

Las fuerzas de seguridad estudian si algunos de los avisos podrían guardar relación con la oleada de amenazas recibidas en otros países europeos. Fuentes policiales apuntan a la posibilidad de que determinados mensajes estén vinculados a grupos que se coordinan internacionalmente a través de redes sociales para provocar confusión y desorden.

No obstante, tampoco descartan que sean incidentes aislados a los que se hayan sumado otras personas por el efecto llamada. La investigación contempla además una posible vinculación con el colectivo Blocus, cuya cúpula fue desmantelada recientemente con la detención de 18 activistas en distintas ciudades españolas.

La asociación de la Guardia Civil AUGC ha denunciado, por su parte, el progresivo desmantelamiento de unidades TEDAX, mientras que JUCIL ha criticado la supresión del Grupo de Desactivación de Explosivos y de naturaleza NRBQ (GEDEX) de la Comandancia de Tarragona.

Italia, Irlanda del Norte y Francia también registran amenazas

España no es el único país afectado. En las últimas semanas se han recibido amenazas masivas por correo electrónico en centros educativos de Italia e Irlanda del Norte, que han provocado evacuaciones y alteraciones de la actividad escolar.

Francia también ha registrado falsas amenazas en colegios y transportes. Una alerta en la estación de Calais obligó a interrumpir la circulación ferroviaria y afectó a los trenes Eurostar que conectan París y Londres. Además, varios aviones que sobrevolaban territorio francés recibieron avisos de bomba.

Ante la presencia de una mochila o maleta sospechosa, las fuerzas de seguridad recomiendan no tocar ni mover el objeto, alejarse de la zona y avisar inmediatamente al 112 o al 091. Aunque la mayoría de las intervenciones han terminado en falsas alarmas, cada aviso obliga a activar los protocolos de seguridad.