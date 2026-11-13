Seis maletas abandonadas en distintos puntos de España activan las alertas en plena ola de amenazas en Europa

Un colegio de Cádiz, un hospital de Vigo, la estación de autobuses de Alicante, la sede del PSOE en Aragón y dos calles en Barcelona y Oviedo. Son los seis escenarios de España en los que la aparición de maletas abandonadas obligó a activar las alertas a lo largo de esta jornada, solo tres días después de que una mochila con explosivos acabara con la vida de un agente de policía en la capital de Asturias y en plena oleada de amenazas de bomba en varios países europeos.

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La primera aparición tuvo lugar a las puertas del colegio Reyes Católicos de Cádiz, donde un trolley amarrado al aparcamiento de bicicletas hizo saltar las alarmas y retrasó la entrada en las aulas. Los artificieros desplazados a la zona cortaron la calle hasta comprobar que únicamente contenía objetos personales. Casi en paralelo, los Tedax verificaban otra falsa alarma en pleno centro de Mataró, en Barcelona, después de cerrar la vía al tránsito durante al menos una hora.

La siguiente alarma saltó en Vigo, en el hospital Álvaro Cunqueiro, adonde acudieron las fuerzas del orden por una maleta —abandonada en las inmediaciones de urgencias— que únicamente contenía ropa.

La precaución que imponen estos casos llevó también al desalojo de la estación de autobuses de Torrevieja, en Alicante, al igual que en la calle Conde de Aranda de Aragón, donde los artificieros detonaron la maleta sin mayores incidentes.

El último hallazgo de este tipo tuvo lugar en Oviedo. Tras el suceso de esta semana, que se saldó con la muerte de Juan José Rodríguez, subinspector de la unidad de guías caninos, varias dotaciones policiales acudieron a la zona y se desalojaron todos los comercios, pero en esta ocasión acabó siendo una falsa alarma.

Oleada de amenazas en Europa

Mientras esto pasaba en España, en Italia se producía una nueva andanada de correos electrónicos advirtiendo de bombas en miles de colegios por todo el país.

Todo ello, después de que la semana pasada otra oleada de avisos causara grandes alteraciones en el tráfico aéreo del viejo continente, con más de medio centenar de vuelos afectados por amenazas de bomba que resultaron ser también falsas. Acemás, varios supermercados en al menos siete países europeos fueron víctimas de un ciberataque que modificó la temperatura de sus congeladores, arruinando sus productos y causando importantes pérdidas económicas.