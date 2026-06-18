Feijóo abre la puerta a gobernar con Vox si lo dictan las urnas, aunque insiste en un Ejecutivo en solitario

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido por primera vez de forma explícita la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con Vox si los resultados electorales así lo exigen, aunque ha insistido en que su objetivo prioritario sigue siendo gobernar en solitario con un Ejecutivo “fuerte” y sustentado exclusivamente en el resultado de las urnas.

En una entrevista en el programa El Hormiguero, Feijóo aseguró que no va a “demonizar” a Vox, al que definió como “el tercer partido de España”, y afirmó que, como demócrata, aceptará el mandato electoral, incluso si este obliga a acuerdos entre formaciones.

“Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva. Creo que es bueno gobernar en solitario. Ahora bien, voy a aceptar el resultado de las urnas”, señaló el líder del PP, que defendió la necesidad de un Gobierno estable que “dependa exclusivamente de los ciudadanos”.

El dirigente popular sostuvo además que el PP aspira a ser la primera fuerza política y recordó que en las últimas generales se quedó a pocos escaños de poder gobernar, por lo que pidió a los electores “cuatro años de confianza” para liderar un cambio político.

Líneas rojas en un posible pacto

Aunque no cierra la puerta a acuerdos con Vox, Feijóo subrayó que cualquier hipotética coalición estaría condicionada a una serie de “líneas rojas” que no está dispuesto a traspasar. Entre ellas citó el respeto a la Constitución, al Estado autonómico, a las políticas de igualdad, género y LGTBI, así como la estabilidad económica y una política migratoria “ordenada y racional”.

“En caso de que tengamos que hacer un acuerdo, lo haremos sobre principios básicos”, afirmó, insistiendo en que la prioridad del PP es garantizar la gobernabilidad sin renunciar a sus valores.

“Gobierno fuerte” y referencias a pactos autonómicos

Feijóo defendió que “cuanto más fuerte sea el Gobierno, mejor estará España” y apuntó a los acuerdos ya alcanzados con Vox en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León como ejemplo de cooperación parlamentaria, mientras en Andalucía ambas formaciones siguen negociando tras la falta de mayoría absoluta del PP.

El líder popular concluyó reiterando que su objetivo es liderar una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque dejó claro que, si los ciudadanos lo determinan, estará dispuesto a asumir acuerdos para garantizar la estabilidad institucional.