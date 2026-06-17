SESIÓN DE CONTROL AL CONGRESO
Feijóo acusa a Sánchez de ser un “cobarde” y de “amordazar” al Parlamento y este le llama "Torquemada de la vida"
SESIÓN DE CONTROL AL CONGRESO
La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por un duro enfrentamiento entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acusaciones cruzadas de corrupción, bloqueo institucional y falta de democracia.
Feijóo ha acusado a Sánchez de ser un “cobarde” y de “amordazar” al Parlamento después de que PSOE y Sumar vetaran la votación de enmiendas del PP y Junts que pedían la convocatoria de elecciones. El líder de la oposición ha sostenido que el Ejecutivo evita someterse a la voluntad parlamentaria y ha cargado además contra la gestión del Gobierno en materia de corrupción.
En su intervención, Feijóo ha mencionado también investigaciones judiciales que afectan a familiares del presidente del Gobierno y ha vinculado al Ejecutivo con distintos casos en curso, intensificando el tono político del debate.
Por su parte, Pedro Sánchez ha respondido calificando a Feijóo de “torquemada de la vida” y ha defendido la acción del Gobierno, asegurando que las elecciones se celebrarán en 2027 y que el país ha mejorado en términos de crecimiento económico, empleo y reducción de la desigualdad desde 2018.
El cruce de acusaciones ha evidenciado la alta tensión política entre Gobierno y oposición en una sesión parlamentaria marcada por el endurecimiento del discurso y el bloqueo de iniciativas legislativas.
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