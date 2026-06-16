Junts intenta forzar una votación para exigir a Sánchez convocar elecciones ya

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

El grupo parlamentario de Junts quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Así lo ha incluido en una enmienda que ha registrado este martes como añadido a la moción que el PP someteré a votación este jueves sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición.

Para que se vote la propuesta de Junts, el PP debe aceptar que se incluya en su moción, y se añadiría a los otros puntos que ha planteado el Grupo Popular.