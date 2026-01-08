Feijóo acusa a Sánchez de “comprar votos” con el pacto de financiación a Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar “apuntalar un Gobierno en ruinas” tras el acuerdo alcanzado con ERC en materia de financiación para Cataluña, que supone 4.700 millones de euros adicionales y un incremento del 12% en la capacidad presupuestaria de la comunidad.

Feijóo ha advertido que “la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio” y ha asegurado que La Moncloa no es una casa de empeños para mantener al Gobierno en funciones.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha calificado el pacto como un “caso claro de corrupción política”, ya que, según él, se utiliza el dinero de todos los españoles para comprar votos y garantizar que Sánchez siga como presidente del Gobierno y Salvador Illa en la Generalitat.

Bravo también ha criticado que el Ejecutivo reciba a representantes de un partido “que no creen en España” y que prioricen el independentismo sobre el sistema de financiación autonómica para todas las comunidades. Además, ha señalado la contradicción de que dos partidos que se dicen de izquierdas hayan acordado que quien más tiene, más reciba, rompiendo el principio de solidaridad recogido en la Constitución.

El PP ha recordado que ya presentó su propuesta de financiación el 6 de septiembre de 2024, basada en un sistema multilateral que atiende a todas las comunidades, incluye un fondo transitorio y considera inversiones, fondos europeos y equilibrio presupuestario, comprometiéndose a implementar un nuevo sistema en el primer año de gobierno de Feijóo.

Desde Génova, fuentes del partido han señalado que serán la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la exportavoz Pilar Alegría quienes deben explicar el acuerdo alcanzado, ambas candidatas del PSOE en próximas elecciones autonómicas.

Feijóo y su equipo insisten en que el pacto con ERC no respeta la igualdad entre españoles y advierten que el PP trabajará por un sistema más equitativo si vuelve al Gobierno.