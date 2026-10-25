Feijóo acusa a Sánchez de "dinamitar España" y vincula al Gobierno con los disturbios de Barcelona

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo responsabilizó este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de los disturbios registrados el sábado por la noche en Barcelona, que se saldaron con más de 120 detenidos y varios heridos. Durante un acto de precampaña en Salamanca, el líder del PP acusó al Ejecutivo de alimentar la tensión y afirmó que sus integrantes se están resistiendo a "abandonar el poder con violencia".

"Como han perdido la calle, quieren incendiarla", sostuvo Feijóo, que condenó los altercados y expresó su solidaridad con los afectados y los agentes de las fuerzas de seguridad.

El presidente del PP acusó a Sánchez de haber "dinamitado" la convivencia y aseguró que "los discípulos del muro no quieren paz en las calles". También cuestionó la posibilidad de alternancia política con el actual presidente: "¿La alternancia es que Sánchez se suceda a sí mismo?". Feijóo llamó a los ciudadanos a votar el próximo 29 de noviembre "en paz y libertad".

Críticas a la política de vivienda

Feijóo también centró parte de su intervención en la crisis de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y criticó que muchas familias tengan que destinar una parte elevada de sus ingresos al alquiler. A su juicio, el Gobierno ha hecho "muchos anuncios y pocas viviendas".

Frente a esta situación, el líder popular prometió construir un millón de viviendas y defendió la necesidad de poner más suelo a disposición del mercado y reducir las trabas administrativas. "Más suelo y menos trabas" fue una de las propuestas que trasladó durante el acto.

Además, reclamó una bajada de impuestos y garantías para proteger las pensiones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respaldó a Feijóo durante el encuentro.