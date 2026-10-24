Feijóo promete un millón de viviendas y rebajas fiscales: "Llevo toda mi vida preparándome para ser presidente del Gobierno"

Alberto Núñez Feijóo ha elegido Vigo para reforzar su precampaña electoral y reivindicar Galicia como punto de partida para llegar a La Moncloa. "Llevo toda mi vida preparándome para ser presidente del Gobierno de España", ha asegurado este sábado durante un acto del PP en la Estación Marítima de Vigo, acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los candidatos populares al Congreso y al Senado.

El líder popular se ha mostrado convencido de que su partido puede ganar las elecciones generales del 29 de noviembre y ha llamado a sus compañeros a movilizarse. "Tengo más ganas que nunca porque este país tiene más ganas que nunca", ha afirmado ante los asistentes, que lo han recibido entre aplausos y gritos de "presidente". Feijóo ha defendido que Galicia puede ser el impulso para un cambio político en España y ha pedido trabajar para "derribar el muro de Sánchez".

Un millón de viviendas y rebajas fiscales

Entre sus principales compromisos electorales, Feijóo ha prometido construir un millón de viviendas y aprobar cambios legales para facilitar la edificación y ofrecer mayores garantías a los propietarios. También ha anunciado medidas contra la ocupación ilegal y ha asegurado que, si llega al Gobierno, actuará para que los okupantes abandonen las viviendas en un plazo de 48 horas.

En materia económica, el candidato del PP ha anunciado una rebaja del IRPF y reducciones del IVA de los alimentos y de la electricidad. Feijóo ha defendido que los tramos del impuesto sobre la renta no se han actualizado en consonancia con la inflación desde 2022 y ha relacionado sus propuestas con el encarecimiento del coste de la vida. Durante su intervención, ha cifrado en un 44% la subida de la cesta de la compra.

Además, ha prometido que los autónomos no tendrán que pagar IVA mientras facturen menos de 85.000 euros, así como medidas fiscales dirigidas a los jóvenes y a las rentas medias y bajas.

Críticas al Gobierno y a la violencia en las calles

Feijóo también ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha reprochado la falta de Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura y los casos de corrupción que afectan al entorno socialista. "La política es servir, no servirse", ha afirmado, al defender que los responsables públicos deben rendir cuentas.

El líder popular se ha referido asimismo a los incidentes del pasado miércoles en la plaza de María Pita, en A Coruña, durante una protesta vinculada a un acto de Santiago Abascal. Feijóo ha rechazado la violencia en las movilizaciones y ha preguntado: "¿Queremos los disturbios de Francia?". "Quiero un país donde se pueda discrepar, pero no con piedras", ha añadido.

En relación con Galicia, ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica y ha defendido que la comunidad debe recibir los recursos que le corresponden. «No debéis aceptar menos», ha dicho ante los asistentes, en referencia a la financiación y los compromisos del Estado con los gallegos.