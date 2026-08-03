Feijóo acusa a Sánchez de ser un "paria" en Europa tras la crisis migratoria de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertirse en un "paria" en la Unión Europea y ha cuestionado la actuación del Ejecutivo durante la crisis migratoria registrada en Ceuta.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Feijóo ha asegurado que la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma no fue "un incidente más", sino una "ocupación premeditada" que, a su juicio, supuso una "ruptura de la integridad territorial" de España.

El presidente del PP también ha puesto en duda que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desconociera lo que estaba ocurriendo. "No me creo que una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado la gestión del Gobierno y ha asegurado que, en un país "normal" y "europeo", tanto Pedro Sánchez como la ministra de Defensa "ya no estarían en sus cargos".

Feijóo carga contra Sánchez por su imagen en Europa

Durante la entrevista, Feijóo ha sostenido que Sánchez empieza a ser "un paria en Europa y en el mundo", en referencia a la carta firmada por 22 líderes europeos en la que advertían de que determinadas políticas migratorias, como la regularización de inmigrantes, pueden actuar como "factores de atracción".

En ese documento, dirigido a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, así como a la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, los firmantes reclamaban una reunión urgente de ministros del Interior y advertían de la posibilidad de reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores.

El líder popular también ha reprochado al presidente del Gobierno que, en plena crisis migratoria, publicase en redes sociales contenidos ajenos a la situación. "Lo que ha ocurrido es que se ha invadido", ha insistido.